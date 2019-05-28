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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57780

Грязная кухня, мусор, антисанитария: Госпродпотребслужба провела проверку сумского кафе с полицией

Однако после проверки кафе не выполнило предписаний и снова не хотело пускать проверяющих.

В последнее время увеличилось количество жалоб, поступающих в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области, в которых потребители сообщают об отравлении после употребления блюд быстрого приготовления, приобретенных в заведениях, которые производят шаурму, хот-доги, бургеры, пирожные и др.

В ходе проведения внеплановых мероприятий инспекторами Госпродпотребслужбы был выявлен ряд нарушений по соблюдению оператором рынка гигиенических требований, а именно: в кафе «Фаст фуд Али баба», осуществляющем хозяйственную деятельность на территории рынка СКД., г. Сумы, продавец, выдававшая товар и принимавшая деньги работала без перчаток, рабочие поверхности были грязные, потолок и вытяжка находились в запущенном состоянии, с наличием копоти, с отшелушиванием краски и ржавчины. Также было установлено хранения продукции с нарушением температурного режима.

В кафе-баре «Дубай», осуществляющем хозяйственную деятельность по ул. Воскресенской, 8А, г. Сумы субъект хозяйствования отказывался допускать инспекторов для проведения проверки. После вызова инспекторами полиции, и при ней было проведено мероприятие, во время которого были выявлены следующие нарушения: отсутствие медицинских книжек у персонала, холодильное оборудование без приборов измерения температуры, кухня грязная, с накоплением хлама, мундштуки кальянов моются вместе с посудой грязными тряпкой и скребком, рабочие поверхности и оборудование покрыты золой от приготовления кальянов. По результатам проверок инспекторами было составлено предписания и протоколы о нарушении Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных».

При повторной проверке во исполнение предписания «Фаст фуд Али баба» инспекторами было зафиксировано полное устранение оператором рынка все указанные в предписании несоответствия: был проведен капитальный ремонт с заменой оборудования, посуды и приобретена спецодежда для персонала. В кафе-баре «Дубай» при повторном инспектировании инспекторов снова пытались ввести в заблуждение и не допустить к проверке, мотивируя тем, что не получили документы после предыдущей проверки. После почтового подтверждения о получении, специалистам удалось проверить «Дубай» и зафиксировать антисанитарию и беспорядок - полное неисполнение предписания, о чем был составлен протокол, сообщает сайт ведомства.

Право Госпродпотребслужба Дубай

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