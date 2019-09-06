Рятувальники Сумщини закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час експлуатації обігрівальних приладів

Проте варто пам’ятати, що порушення правил пожежної безпеки, використання саморобних або несертифікованих обігрівальних приладів може стати причиною не лише виникнення з надзвичайних ситуацій у Сумській області звертається до громадян з проханням дотримуватися основних правил користування різними обігрівальними приладами.
Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:
- перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень;
- не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;
- не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;
- не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;
- не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами;
- не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку;
Під час експлуатації пічного опалення забороняється:
- залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
- користуватися печами, які мають тріщини;
- розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
- застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.
Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для Вас та Ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”, повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.