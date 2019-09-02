На Сумщине вторая за три дня смерть под краном

Трагедия произошла сегодня днем, 25 сентября, около Шостки. Группа мужчин с помощью спецтехники демонтировали здание, снимая плиты перекрытия.
Предварительно установлено, что во время подъема краном плиты техника не выдержала, и стрела крана вместе с плитой упала вниз. В это время там находился один из рабочих - 63-летний мужчина погиб на месте.
На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.
К слову: за последние трое суток это уже второй такой случай - в Сумах, на строительной площадке, при подобных обстоятельствах погиб 44-летний работник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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