На Сумщине вторая за три дня смерть под краном Полиция выясняет причины и обстоятельства гибели мужчины под стрелой автокрана.

Трагедия произошла сегодня днем, 25 сентября, около Шостки. Группа мужчин с помощью спецтехники демонтировали здание, снимая плиты перекрытия.

Предварительно установлено, что во время подъема краном плиты техника не выдержала, и стрела крана вместе с плитой упала вниз. В это время там находился один из рабочих - 63-летний мужчина погиб на месте.

На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

К слову: за последние трое суток это уже второй такой случай - в Сумах, на строительной площадке, при подобных обстоятельствах погиб 44-летний работник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.