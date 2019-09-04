В Сумах дали 4 года за грабеж К 4 годам лишения свободы приговорен 19-летний сумчанин, который ограбил несовершеннолетнего.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 19-летнего сумчанина, который отобрал у 14-летнего подростка смартфон.

Событие произошло 17 марта 2019 года в г. Сумы в одном из торговых центров. Несовершеннолетний сидел за столиком в кафе. К нему подошли трое парней, пока он разговаривал с ними, обвиняемый подошел сзади, схватил смартфон, который лежал на столе, и скрылся. Пострадавший сразу обратился к охраннику торгового центра, который в свою очередь вызвал полицию. Правоохранители по описанию пострадавшего во дворе соседней многоэтажки задержали обвиняемого, неподалеку нашли также и смартфон.

«Как выяснилось, задержанный уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В декабре 2018 года он уже был осужден за покушение на кражу и грабеж вещей из торгового центра. Тогда суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года. Однако на этот раз суд первой инстанции при вынесении приговора учел, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, будучи судимым лицом и в период испытательного срока», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Наталья Баулина.

Поэтому обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) УК Украины и приговорен к 4 годам 1 месяцу лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.