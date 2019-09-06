В Сумах власти обещают, что отопительный сезон начнется без срывов Мэр Сум Александр Лысенко вместе с народными депутатами Украины Михаилом Ананченко, Татьяной Рябуха и Игорем Васильевым встретился с гендиректором АО «Сумское НПО» Владимиром Лукьяненко по поводу дальнейшей работы Дирекции «Котельной Северного промузла» и завода в целом.

Во время встречи обсудили вопрос начала отопительного сезона. По этому поводу ответственные лица заверили, что никаких сбоев в работе котельной нет, поэтому отопительный сезон начнется вовремя.

Также договорились о том, что народные избранники, будут способствовать встрече дирекции АО «Сумское НПО» и руководства города с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком по вопросу дальнейшей работы завода.

Как сообщалось ранее, в соответствии с приказом Министерства развития громад и территорий Украины АО «Сумское НПО» включено в реестр организаций, участвующих в процедуре урегулирования задолженности за потребленные энергоносители.