Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17284

В Сумах власти обещают, что отопительный сезон начнется без срывов

Мэр Сум Александр Лысенко вместе с народными депутатами Украины Михаилом Ананченко, Татьяной Рябуха и Игорем Васильевым встретился с гендиректором АО «Сумское НПО» Владимиром Лукьяненко по поводу дальнейшей работы Дирекции «Котельной Северного промузла» и завода в целом.

Во время встречи обсудили вопрос начала отопительного сезона. По этому поводу ответственные лица заверили, что никаких сбоев в работе котельной нет, поэтому отопительный сезон начнется вовремя.

Также договорились о том, что народные избранники, будут способствовать встрече дирекции АО «Сумское НПО» и руководства города с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком по вопросу дальнейшей работы завода.

Как сообщалось ранее, в соответствии с приказом Министерства развития громад и территорий Украины АО «Сумское НПО» включено в реестр организаций, участвующих в процедуре урегулирования задолженности за потребленные энергоносители.

Общество Отопительный сезон

По тематике

Вчера 10:53

Сумские ЖЭКи не готовы к отопительному сезону

Хотя они и утверждают обратное....

23.09.2019 08:48

Сумы и на половину не готовы к отопительному сезону

Такие цифры озвучили сегодня, 23 сентября, на аппаратном совещании в мэрии....

19.09.2019 11:28

Как оказалось: у министра развития громад и территорий нет существенных замечаний к подготовке к отопительному сезону на Сумщине

У министра развития громад и территорий Украины Алены Бабак пока нет существенных замечаний к Сумщине по подготовке к отопительному сезону....

16.09.2019 10:10

Мэр Сум снова пугает ЖЭКи за срыв подготовки к отопительному сезону

За месяц до начала отопительного сезона лишь малая часть сумских домов готова к отопительному сезону....

09.09.2019 15:00

Сумщина пока не готова к отопительному сезону

Готовность объектов социальной сферы и инфраструктуры Сумщины к отопительному сезону составляет к 83%....

Новости

В Сумах подорожала вода. Не для всех
Вчера 07:16
В Сумах власти обещают, что отопительный сезон начнется без срывов
Сегодня 17:17
В Сумах дали 4 года за грабеж
Сегодня 17:08
На Сумщине вторая за три дня смерть под краном
Сегодня 17:03
На Сумщине проведут дополнительные мероприятия по профилактике заболеваемости корью
Сегодня 16:49
На Сумщине спасатели дважды ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 16:22
Грязная кухня, мусор, антисанитария: Госпродпотребслужба провела проверку сумского кафе с полицией
Сегодня 15:57
На Сумщине оправдали пограничника, обвиненного во взяточничестве
Сегодня 15:31
Ночью под Сумами 4 часа тушили пожар в доме
Сегодня 15:22
В Шостке возле школы перевернулась ГАЗель
Сегодня 15:15
В суд по изнасилованию сумчанки снова не явился свидетель
Сегодня 14:50
В центре Шостки на пешеходном переходе сбили пожилую женщину
Сегодня 14:40
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.