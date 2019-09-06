В Сумах власти обещают, что отопительный сезон начнется без срывов

Во время встречи обсудили вопрос начала отопительного сезона. По этому поводу ответственные лица заверили, что никаких сбоев в работе котельной нет, поэтому отопительный сезон начнется вовремя.
Также договорились о том, что народные избранники, будут способствовать встрече дирекции АО «Сумское НПО» и руководства города с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком по вопросу дальнейшей работы завода.
Как сообщалось ранее, в соответствии с приказом Министерства развития громад и территорий Украины АО «Сумское НПО» включено в реестр организаций, участвующих в процедуре урегулирования задолженности за потребленные энергоносители.
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