В Ахтырке задержали 20-летнего наркодилера Во время поверхностной проверки в карманах юноши правоохранители обнаружили 4 пакета с каннабисом по 10 г каждый уже готовых к продаже.

Когда к работникам криминальной полиции поступила информация о том, что 20-летний житель города может хранить и распространять наркотики, они сразу начали проверку. Разоблачили последнего «на горячем» - сразу после сбыта наркотика. Изъятые при осмотре пакеты с каннабисом работники полиции направили на исследование.

Правоохранители проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и района. По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Сам же злоумышленник задержан по ст.208 УПК Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.