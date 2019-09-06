В Ахтырке задержали 20-летнего наркодилера

Когда к работникам криминальной полиции поступила информация о том, что 20-летний житель города может хранить и распространять наркотики, они сразу начали проверку. Разоблачили последнего «на горячем» - сразу после сбыта наркотика. Изъятые при осмотре пакеты с каннабисом работники полиции направили на исследование.
Правоохранители проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и района. По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Сам же злоумышленник задержан по ст.208 УПК Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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