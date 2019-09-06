Сумчанин пытался взять кредит по поддельному паспорту

Сообщение о возможной попытке мошенничества поступило в полицию от работников банка. Они рассказали: в кредитный отдел их учреждения обратился мужчина, чтобы оформить заем на сумму более 28 тыс. гривен. Служба безопасности начала стандартную проверку платежеспособности заявителя, и обнаружила, что часть представленной им информации является неправдивой, а документы, удостоверяющие его личность, вызывают определенные подозрения.
Сотрудники полиции, проверив документы заявителя, установили, что предъявленный им паспорт действительно имеет явные признаки подделки. Они встретились с мужчиной в тот момент, когда он пришел за займом, доставили в отдел полиции и допросили. И тот под давлением очевидных доказательств признался, что в свое время нашел потерянный паспорт, поэтому и решил им воспользоваться для оформления кредита, для чего переклеил фото.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество». Теперь хитрец грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Работники полиции предупреждают граждан: будьте внимательны и надежно храните свои документы. В противном случае вы можете столкнуться с подобной ситуацией, когда на имя одного человека другой берет большой кредит. Правда, в данном случае попытка мошенничества не удалась благодаря бдительности работников банковского учреждения и оперативности полицейских, однако и сами граждане должны быть осмотрительными и не допускать потери своих документов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Телефонные аферисты, которые пытались выманить у 83-летней женщины 80 тысяч гривен даже не подозревали, что у ее соседа такой острый...
На Сумщине полиция задержала четырех киевлян, которые обоснованно подозреваются в совершении серии мошенничеств на территории области....
Установленная на личном компьютере незнакомая программа обошлась жителю Шостки в 17 000 гривен....
Именно такую сумму отдала пенсионерка из Липоводолинского района незнакомкам, которые убедили ее в необходимости «снять наведенную порчу»....
Пенсионерка из Конотопа отдала деньги незнакомым женщинам, которые предложили помочь оплатить якобы возникший долг за коммунальные услуги....