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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50137

Так 3, 4, 5 или 6: сколько районов будет на Сумщине?

Модели формирования субрегионального уровня обсуждали участники заседания межведомственной региональной группы по подготовке предложений по административно-территориальному устройству базового и районного уровней Сумской области.

По словам директора областного Департамента экономического развития и торговли Александра Ситака, Сумщина традиционно входит в десятку областей-лидеров по количеству созданных ОТГ, поэтому реформирование базового уровня административно-территориального устройства продолжается, но вместе с тем необходимо продолжать реформу и говорить о субрегиональном уровне.

«Министерство развития громад и территорий Украины предлагает разделить область на четыре района - Сумской, Конотопский, Шосткинский и Ахтырский, - говорил чиновник. - Это их видение, а не догма. Министерство пока ждет решений от областей по их административно-территориального делению».

Участники рабочей группы - начальники структурных подразделений облгосадминистрации, депутаты областного совета, эксперты по децентрализации - рассматривали несколько моделей разделения Сумщины на районы.

И.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик отметила, что главным критерием выбора той или иной модели должно быть доступность населения к качественным услугам, в частности медицинских, образовательных, социальных.

«Мы должны принять взвешенное решение, где были бы учтены все критерии Министерства и одновременно люди имели бы возможность без проблем доехать до административного центра, - подчеркнула чиновница. - Поэтому мы должны говорить на всех уровнях о создании необходимой современной инфраструктуры в новых районных центрах, ремонт дорог и т.д.».

По итогам обсуждений члены рабочей группы проголосовали за необходимость создания на Сумщине пяти районов - Сумского, Конотопского, Шосткинского, Ахтырского и Роменского. Свое предложение рабочая группа направит в Министерство развития общин и территорий Украины.

Политика Административная реформа

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