С 1 октября на Сумщине начнется осенний призыв на срочную военную службу Вопросы организации и проведения очередного набора граждан Сумщины на срочную военную службу обсудили в облгосадминистрации во время брифинга руководителей областного военкомата, а также представителей управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной деятельности облгосадминистрации.

По словам начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной деятельности Виталия Тимошенко, Сумская область 4-й год подряд выполняет задание по призыву более чем на 100%.

Призывники осеннего призыва из Сумской области будут проходить службу в таких областях: Сумская, Харьковская, Киевская, Полтавская, Черниговская, Львовская, Одесская и Житомирская. За призывниками остается рабочее место с сохранением заработной платы.

«Первая отправка призывников будет осуществлена 7 октября, поэтому все, кто имеет документы о предоставлении отсрочки, должны немедленно обратиться в военкомат по месту прописки. Хочу подчеркнуть. что по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года, которое введено в действие Указом Президента Украины от 24 сентября 2014 года №744/2014, ни один из новобранцев не будет отправлен в зону проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», - отметил заместитель военного комиссара Сумского областного военного комиссариата Юрий Онопко.

Справка

Сумской областной военный комиссариат предварительно получил плановое задание по призыву на срочную военную службу осенью 2019 года, которое составляет 546 призывников. в т.ч.: для Вооруженных Сил Украины - 310 призывников; для Национальной гвардии Украины - 156 призывников; для Государственной пограничной службы Украины - 46 призывников; для Государственной специальной службы транспорта - 34 призывника.