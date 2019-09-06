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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31134

В Сумах на краже поймали вора, «наследившего» и в Запорожье

Магазинным вором оказался мужчина, который находится в розыске запорожской полицией.

На днях патрульные получили сообщение о краже в магазине на улице Ремесленной. Выяснилось, что охранники магазина задержали 37-летнего жителя Сум, который похитил в магазине плавленый сыр и кетчуп.

По имеющимся базам данных, стражи порядка установили, что гражданин находится в активном розыске полицией Запорожской области за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 185 (кража) УК и ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.

Для установления всех обстоятельств инспекторы доставили его в Сумской отдел полиции и составили протокол по ст. 51 (мелкое хищение чужого имущества путем кражи) КоАП.

Право Кража

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