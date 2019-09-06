В Сумах на краже поймали вора, «наследившего» и в Запорожье

На днях патрульные получили сообщение о краже в магазине на улице Ремесленной. Выяснилось, что охранники магазина задержали 37-летнего жителя Сум, который похитил в магазине плавленый сыр и кетчуп.
По имеющимся базам данных, стражи порядка установили, что гражданин находится в активном розыске полицией Запорожской области за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 185 (кража) УК и ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.
Для установления всех обстоятельств инспекторы доставили его в Сумской отдел полиции и составили протокол по ст. 51 (мелкое хищение чужого имущества путем кражи) КоАП.
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