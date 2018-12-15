Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по пауэрлифтингу В Харькове на чемпионате Украины по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп выступили наши ветераны.

В возрастной категории М1 абсолютным чемпионом стал мастер спорта Украины Крикунов Павел. В весовой категории до 105 кг он занял первое место с результатом 705 кг (приседание 260 кг, жим лежа 175 кг, тяга 270 кг).

Возрастная категория М2:

- в весовой категории до 120 кг первое место занял мастер спорта Украины, Заслуженный тренер Украины Могильников Павел, установив новый рекорд Украины среди мастерс-2 в жиме штанги лежа - 183,5 кг!

- в весовой категории до 83 кг мастер спорта Украины международного класса Панченко Иван (Путивль) занял первое место с результатом 615 кг (217,5 + 132,5 + 265 кг), установив новые рекорды Украины по всем трем упражнениям!

В возрастной категории М3 первое место занял Скорик Владимир (Сумы) в весе до 83 кг с результатом 240 кг (60 + 80 + 100 кг).