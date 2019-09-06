В Сумах задержали наркозакладчика с альфа-солью Патрульные обнаружили у сумчанина значительное количество, вероятно, наркотических веществ.

24 сентября, около 19 часов, патрулируя улицу Кузнечную, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования увидели двух подозрительных мужчин. Когда инспекторы проезжали возле них, то граждане резко изменили направление движения.

Как только стражи порядка остановились и подошли к прохожим, как один из мужчин начал отходить в сторону и будто собирался что-то выбросить из кармана. В дальнейшем стало понятно, почему он так себя вел.

Во время проведения поверхностной проверки копы обнаружили у 26-летнего сумчанина, так называемые, «закладки». Их общее количество составило 20 пакетиков, в которых содержались вещества розового и синего цвета. Сам мужчина признался, что это альфа-соль.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.