Сумские бейсболисты вышли в ¼ финала кубка Украины

В третьей игре серии до двух побед сошлись «Сумские вороны» и «East Vikings Спартак» из Харькова. В Харькове соперники обменялись победами 12:15 и 10:6. В Сумах же «Вороны» были на голову сильнее 18:6.
«Вороны» вышли в 1/4 кубка и будут принимать на этих уже выходных чемпионов Украины - «Біотехком-КНТУ» из Кропивницкого.
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