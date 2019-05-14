Сумские бейсболисты вышли в ¼ финала кубка Украины 25 сентября в Сумах прошла решающая игра 1/8 финала кубка Украины по бейсболу.

В третьей игре серии до двух побед сошлись «Сумские вороны» и «East Vikings Спартак» из Харькова. В Харькове соперники обменялись победами 12:15 и 10:6. В Сумах же «Вороны» были на голову сильнее 18:6.

«Вороны» вышли в 1/4 кубка и будут принимать на этих уже выходных чемпионов Украины - «Біотехком-КНТУ» из Кропивницкого.