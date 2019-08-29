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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:0739

Сумские биатлонисты выиграли масс-старт на чемпионате Украины

Сегодня, 25 сентября, в Чернигове завершился чемпионат Украины по летнему биатлону.

В последний день соревнований спортсмены бежали масс-старт (бег).

В мужской гонке пять первых мест заняли представители Сумщины: Роман Боровик, Дмитрий Грущак, Денис Насыко, Владимир Кошман и Владислав Гончаревский.

В женской у сумчанок золото и серебро: Анастасия Дидоренко и Виктория Ермакова.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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