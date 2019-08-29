Сумские биатлонисты выиграли масс-старт на чемпионате Украины Сегодня, 25 сентября, в Чернигове завершился чемпионат Украины по летнему биатлону.

В последний день соревнований спортсмены бежали масс-старт (бег). В мужской гонке пять первых мест заняли представители Сумщины: Роман Боровик, Дмитрий Грущак, Денис Насыко, Владимир Кошман и Владислав Гончаревский. В женской у сумчанок золото и серебро: Анастасия Дидоренко и Виктория Ермакова.