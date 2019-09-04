Что будет с найденным в Кролевце склепом?

Мэр Кролевца Александр Бобровицкий рассказал Сайту Кролевца, что после публикации к нему звонили из центральных средств массовой информации, чтобы осветить данную тему.
«Всем интересна данная находка, однако, чтобы ее раскрыть, а главное - понять, нужны специалисты. В нашем городе таких людей нет. Поэтому, мы подготовили письмо в институт археологии НАН Украины, чтобы их специалисты осмотрели данный склеп и гроб и помогли разобраться в данном вопросе. Будем ожидать приезда археологов», - сказал Александр Бобровицкий.
Он также отметил, что историческая правда о нашем городе еще не совсем известна и понятна. В частности об этом говорит и георадарная съемка, которая была проведена в прошлом году на территории центра города. Тогда специалисты говорили, что под современным городом есть целая сеть подземных помещений, которые еще не исследованы.
«История нашего города очень интересна и необычна. На нашей земле растет уникальная яблоня, которая уже известна в мире и привлекает туристов. Дальнейшее развитие Кролевца зависит и от развития туризма, в частности. А найденный гроб может быть ценен не только для нашего города, но и для всей Украины. Поэтому, мы будем вести работу по исследованию данной находки», - подчеркнул мэр Кролевца.
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