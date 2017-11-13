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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах отремонтировали боллард за 200 тыс. грн, но путь в центр все равно свободен

Летом по заказу департамента инфраструктуры ремонтировали боллард в пер. Терезова.

Путь свободен

Это обошлось бюджету Сум почти в 200 тыс. грн. С сентября он снова заработал, однако заезд на центральные, якобы пешеходные улицы свободен с пер. 9 Мая. Хотя раньше там стояло ограждение.

Видео инфраструктурного казуса выложено в группе «Один дома Сумы» в Фейсбуке.

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