Путь свободен
Это обошлось бюджету Сум почти в 200 тыс. грн. С сентября он снова заработал, однако заезд на центральные, якобы пешеходные улицы свободен с пер. 9 Мая. Хотя раньше там стояло ограждение.
Видео инфраструктурного казуса выложено в группе «Один дома Сумы» в Фейсбуке.
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