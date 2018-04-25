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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50235

Сумчан приглашают на вечер поэтической песни «Наш Окуджава»

Театр поэтической песни La Chanson приглашает всех желающих на вечер поэтической песни «Наш Окуджава».

Вечер пройдет в пятницу, 27 сентября, в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская, 9/1).

Начало в 18:30.

Тел. организаторов: 050716 79 09.

Досуг Творческий вечер

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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