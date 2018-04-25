Сумчан приглашают на вечер поэтической песни «Наш Окуджава»

Вечер пройдет в пятницу, 27 сентября, в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская, 9/1).
Начало в 18:30.
Тел. организаторов: 050716 79 09.
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