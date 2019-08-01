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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38233

Сумской студент стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Студент I курса Медицинского института СумГУ Никита Голобородько получил бронзовую награду на кадетском чемпионате мира по дзюдо в Казахстане.

Спортсмен стал одним из лучших в весовой категории до 50 кг. В схватке за бронзовую медаль Никита оказался сильнее спортсмена из Тайбэя Хсу Чун-Кая.

Спорт Дзюдо

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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