Сумской студент стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо Студент I курса Медицинского института СумГУ Никита Голобородько получил бронзовую награду на кадетском чемпионате мира по дзюдо в Казахстане.

Спортсмен стал одним из лучших в весовой категории до 50 кг. В схватке за бронзовую медаль Никита оказался сильнее спортсмена из Тайбэя Хсу Чун-Кая.