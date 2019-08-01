Сумской студент стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Спортсмен стал одним из лучших в весовой категории до 50 кг. В схватке за бронзовую медаль Никита оказался сильнее спортсмена из Тайбэя Хсу Чун-Кая.
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