На Сумщине в аварию попал перевозчик наркотиков Выехав на сообщение о совершенном ДТП, полицейские при осмотре места происшествия обнаружили в кустах спрятанные пакеты с коноплей.

О дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц Шостки в полицию сообщил прохожий. На указанное место выехали сотрудники группе реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как выяснили правоохранители, 38-летний водитель ВАЗ-2103 не пропустил на перекрестке автомобиль «ГАЗель», который двигался в это время по «главной дороге». В результате столкновения «ГАЗель» перевернулась и произошла утечка топлива.

Водители обоих транспортных средств не пострадали, автомобили подверглись механическим повреждениям.

При осмотре прилегающей к месту аварии территории полицейские нашли в кустах несколько подозрительных пакетов. Содержимым оказалась... свежесрезанная конопля.

Как выяснили правоохранители, пакеты принадлежали одному из водителей - участников ДТП. Пытаясь скрыть запрещенный груз от правоохранителей, он после аварии спрятал его в кусты.

По словам самого мужчины, наркотическое зелье собрал на дачных участках вблизи Шостки и вез домой. Там собирался их высушить и использовать для собственного потребления.

Правоохранители не только задокументировали обстоятельства и последствия ДТП, но и факт хранения и перевозки наркотического сырья. В полиции уже открыли уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта», в рамках которого ведется досудебное следствие. Поклоннику дурман-зелья грозит немалый штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничением или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.