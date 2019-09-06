На Сумщине спасатели помогли вытащить корову из болота

В г. Лебедин в районе ул. Куличанской в болото попала корова. На место вызова выехало отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части в составе трех человек.
Как было установлено, корова провалилась в пересохшем водоеме в 30 м от твердой почвы. Почти 10 м хозяевам вместе с неравнодушными жителями города удалось протащить корову, пока и Зорька, так ее звали, и люди уже не выбились из сил.
Никакой техникой заехать в данную местность было невозможно. Работники Службы спасения вручную вместе с горожанами с помощью спасательного снаряжения продолжили освобождать корову. Под массой тела Зорька постоянно проваливалась в грязь, поэтому пришлось лопатами подкапывать ей ноги.
Почти 20 минут продолжалась спасательная операция, пока, в конце концов, корову удалось вытащить на местность с твердым грунтом. Хозяева поблагодарили спасателей за оказанную помощь, протяжным «мычанием» отблагодарила им и Зорька, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
24 сентября в 8:14 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
Інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України провів перевірку готелів м. Суми....
Лебединским районным судом привлечены к административной ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей матери двух несовершеннолетних ребят, которые купались в...
17 вересня, в приміщенні обласного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відбулися заходи з вшанування ікони Божої Матері «Неопалима...
Відкритий обласний конкурс української пісні імені Бориса Гмирі «З іменем славетного земляка» пройде у Лебедині 28 вересня....