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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели помогли вытащить корову из болота

25 сентября в 18:39 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

В г. Лебедин в районе ул. Куличанской в болото попала корова. На место вызова выехало отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части в составе трех человек.

Как было установлено, корова провалилась в пересохшем водоеме в 30 м от твердой почвы. Почти 10 м хозяевам вместе с неравнодушными жителями города удалось протащить корову, пока и Зорька, так ее звали, и люди уже не выбились из сил.

Никакой техникой заехать в данную местность было невозможно. Работники Службы спасения вручную вместе с горожанами с помощью спасательного снаряжения продолжили освобождать корову. Под массой тела Зорька постоянно проваливалась в грязь, поэтому пришлось лопатами подкапывать ей ноги.

Почти 20 минут продолжалась спасательная операция, пока, в конце концов, корову удалось вытащить на местность с твердым грунтом. Хозяева поблагодарили спасателей за оказанную помощь, протяжным «мычанием» отблагодарила им и Зорька, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Болото Корова Лебедин Спасатели
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