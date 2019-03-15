Рассмотрение административного дела относительно заммэра Сум отложили Сегодня, 26 сентября, в Заречном райсуде Сум должны были рассмотреть админпротоколы в отношении заместителя мэра Сум Алены Дмитревской.

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что должностное лицо Сумского городского совета не сообщило о наличии у него реального конфликта интересов и совершило действия в условиях такого конфликта, пишет sumy.today.

От Алены Дмитревской в суд поступило заявление, в котором она просила отложить рассмотрение в связи с ее пребыванием за пределами города.

Следующее заседание назначили на 30 сентября.

Напомним: согласно информации Национального агентства по предотвращению коррупции, Алена Дмитревская, выполняя полномочия главы временной комиссии по рассмотрению обращений Жуплева А.В., Рак Т.Е., Лебединец Н.М., Лебедевой Н.Д., Перминова С.И., Рак К.В., Чехановской И.С., не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов, возникшего при рассмотрении обращения Жуплева А.В., в котором заявитель, в частности, жаловался на противоправные действия самой г-жи Дмитревской, и в условиях реального конфликта интересов приняла участие в подготовке акта проверки комиссии.