Здание под баннером Шевченко в центре Сум выставили на продажу Здание, расположенное по ул. Соборная, 44 и является памятником архитектуры местного значения, находится в неудовлетворительном состоянии, выставили на продажу.

Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости Dom.Ria. За здание площадью 1500 кв.м просят 135 000 долларов, пишет 0542.ua. «Здание расположено в самом центре города, по ул. Соборной. Площадь помещения составляет 1500 м2. Рядом находятся учебные заведения, Спасо-Преображенский собор, скверы, большие супермаркеты, аптеки, банки, кафе, ночные клубы», - говорится в сообщении.