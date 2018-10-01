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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15278

Здание под баннером Шевченко в центре Сум выставили на продажу

Здание, расположенное по ул. Соборная, 44 и является памятником архитектуры местного значения, находится в неудовлетворительном состоянии, выставили на продажу.

Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости Dom.Ria. За здание площадью 1500 кв.м просят 135 000 долларов, пишет 0542.ua.

«Здание расположено в самом центре города, по ул. Соборной. Площадь помещения составляет 1500 м2. Рядом находятся учебные заведения, Спасо-Преображенский собор, скверы, большие супермаркеты, аптеки, банки, кафе, ночные клубы», - говорится в сообщении.

Экономика Соборная 44

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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