Здание под баннером Шевченко в центре Сум выставили на продажу

Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости Dom.Ria. За здание площадью 1500 кв.м просят 135 000 долларов, пишет 0542.ua.
«Здание расположено в самом центре города, по ул. Соборной. Площадь помещения составляет 1500 м2. Рядом находятся учебные заведения, Спасо-Преображенский собор, скверы, большие супермаркеты, аптеки, банки, кафе, ночные клубы», - говорится в сообщении.
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