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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Под Сумами пожарные спасли от уничтожения жилой дом

25 сентября 18:28 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сарая по ул. Пролетарская в с. Николаевка Сумского района.

О пожаре сообщил владелец сооружения, который увидел дым и пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 27-го Государственного пожарно-спасательного поста и автомобиль местной пожарной команды с. Николаевка.

По прибытию было установлено, что горит кровля сарая, расположенного под одной крышей с другой хозяйственной постройкой и летней кухней. Тушение осложняло то, что чердак был полностью заполнено сеном, которое способствовало быстрому распространению огня. Образовалась угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 2 км от очага горения. Для оперативного подвоза воды была привлечена приспособленная техника местного агропредприятия.

В 19:12 возгорание локализовали, а в 21:59 - потратив на тушение более 30 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава, 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды и 1 единица приспособленной техники и 1 работник местного агропредприятия, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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