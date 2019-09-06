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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21329

Сумчанка травмировалась, упав в разрытую тепловиками яму (видео)

В яму, разрытую тепловиками на пр. Лушпы, упала женщина.

Об этом сообщается в группе в Фейсбуке «Один дома Сумы».

По словам жильцов дома 20/1 по пр.Лушпы каждый год рядом с домом тепловики проводят разрытие. Но чтобы кто-то проводил работы, люди не видели. Т.е. разрывают перед ежегодными испытаниями, а затем просто засыпают обратно.

В этом году, после того, как эта яма появилась снова, инициативная группа отправилась на прием к мэру. Но их в СГС переадресовали к зам.мэра Журбе.

Там сумчанам долго рассказывали о состоянии теплосетей и пообещали, что яму зароют. В этот же день рядом с ямой появились трубы. Значит, будут-таки проводиться работы, подумали люди. Но, как бы ни так. Трубы к утру исчезли. Работ не проводили.

И вот сегодня утром один из жильцов вышел из дома и обратил внимание на собаку, которая жалобно скулила возле этой ямы. Подойдя ближе, он увидел женщину, которая лежала на дней. Голова сумчанки была в крови. Глубокое рассечение… От помощи она настойчиво отказывалась. Тем ни менее, сумчанин довел ее домой. Уже там вызвали скорую и женщину отвезли в больницу.

Оказалось, что яма не со всех сторон ограждена. Туда свалилась собака. Женщина попыталась ее вытащить и таки вытащила, но упала в нее сама.

Видео предоставлено автором (свидетелем событий), говорится в сообщении.

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