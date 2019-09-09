В Ахтырке «целительницы» обобрали старушку до нитки

Днем к 77-летней жительнице Ахтырки на улице Победы подошли две неизвестные женщины и завели разговор о том, что на нее якобы наслана порча. Чтобы старушка не заболела и преждевременно не умерла, посоветовали ей срочно провести обряд очищения и снятия порчи.
Мошенницы сообщили пенсионерке, что какие-то недруги и завистники навели порчу на деньги женщины, а поэтому к ней «цепляются» всевозможные проблемы и болезни. Поэтому, чтобы избавиться неприятностей, злоумышленницы посоветовали собрать дома все сбережения и передать им для проведения ритуала очищения с помощью «специальных заклинаний и молитв».
Придя к себе домой, старушка достала из тайника пакет со всеми своими сбережениями в сумме 32 000 гривен и передала их незнакомкам.
Те приказали ей подождать, а сами начали проводить «обряд очищения». В конце женщины вернули пенсионерке сверток, и ушли. Когда бабушка раскрыла его, то обнаружила внутри вместо настоящих денежных банкнот сувенирные пятисотгривневые «купюры».
Поняв, что ее просто обманули, бабушка сразу же вызвала полицию.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницам, в случае их задержания, может грозить штраф или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Полиция Сумщины предупреждает граждан об опасности быть обманутыми и обворованными, и советует не доверять свои деньги, сбережения и имущество никому из посторонних и тем более незнакомым лицам. Помните: в мире еще достаточно проходимцев, которые только и мечтают, как присвоить чужое. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не попасть на крючок преступников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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