У шосткинца изъяли 5 кг конопли Около пяти килограммов сухой конопли обнаружили и изъяли шосткинские полицейские в садовом домике одного из жителей райцентра.

Сотрудникам криминальной полиции стала известна информация, что один из жителей Шостки хранит наркотики в заброшенном дачном доме, расположенном в сельской местности. Правоохранители наведались по указанному адресу с санкционированным обыском.

«В веранде, в комнатах на веревках сушилась конопля, а на подоконнике - мак, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Общая масса обнаруженного наркотического сырья составила почти пять килограммов. Все изъятое полицейские направили на экспертизу».

Зелье принадлежало 43-летнему шосткинцу. Он пояснил, что таким образом готовился к зиме, собирая и заготавливая коноплю для собственных нужд. Мужчина имеет достаточный «стаж» употребления наркотиков и устойчивую наркозависимость.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.