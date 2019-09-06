У шосткинца изъяли 5 кг конопли

Сотрудникам криминальной полиции стала известна информация, что один из жителей Шостки хранит наркотики в заброшенном дачном доме, расположенном в сельской местности. Правоохранители наведались по указанному адресу с санкционированным обыском.
«В веранде, в комнатах на веревках сушилась конопля, а на подоконнике - мак, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Общая масса обнаруженного наркотического сырья составила почти пять килограммов. Все изъятое полицейские направили на экспертизу».
Зелье принадлежало 43-летнему шосткинцу. Он пояснил, что таким образом готовился к зиме, собирая и заготавливая коноплю для собственных нужд. Мужчина имеет достаточный «стаж» употребления наркотиков и устойчивую наркозависимость.
По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
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