В Сумах определили лучшие проекты и практики в сфере молодежной политики Почти 70 человек, среди которых специалисты по вопросам молодежной политики городов, районов и ОТГ области, руководители и авторы проектов, которые становились победителями областного конкурса, общественные активисты, авторы лучших молодежных практик приняли участие в областном форуме «МолодьДіє».

Один из победителей в номинации «Лучшие молодежные практики» Виталий Сущенко представлял Кролевецкий молодежный клуб «Джура» (практика тренировочном лагеря «Дубовицкая Сечь»), куда с 2013 года ежегодно приезжает около 100 человек учащейся и студенческой молодежи со всей Сумщины. «Закаляем в духе игры «Джура». Это и проживание в палатках, и стрельба из лука, и, прежде всего, опыт поведения в различных экстремальных ситуациях», - рассказал Виталий.

Среди других победителей в этой номинации - инициативная группа города Тростянец «MOLODI», Центр образования взрослых. Сумы «Education for Life» (Театральные студии для взрослых), ОО «Сумская молодежная организация «ЛИЦЕЙ» (Палаточный лагерь ученического самоуправления «ТУСА») и Благотворительная организация «Общественный фонд «Сумы».

В номинации «Лучший молодежный проект» победу одержали 5 участников: Проект «Eco clean» ОО «Новый мир»; проект «Школа студенческих инициатив» ОО Глуховский военно-патриотический клуб «Мужество»; проект «Школа патриотов» ОО «Патриотическая Молодежь Ямпольщины»; проект «Грани успеха» Общественная организация «Общество помощи лицам с инвалидностью «Забота» и проект «Я молодой - я мечтаю - я работаю» общественной организации «Совет молодых ученых».