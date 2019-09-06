В Сумах столкнулись два грузовика Сегодня, 26 сентября, около полудня в Сумах произошло ДТП.

На улице Юрия Ветрова (бывшая Воровского) фура протаранила «КамАЗ». О пострадавших пока еще не известно. На месте работают патрульные, пишет Сумыпост.