В Сумах столкнулись два грузовика

На улице Юрия Ветрова (бывшая Воровского) фура протаранила «КамАЗ». О пострадавших пока еще не известно. На месте работают патрульные, пишет Сумыпост.
Выехав на сообщение о совершенном ДТП, полицейские при осмотре места происшествия обнаружили в кустах спрятанные пакеты с коноплей....
В Шостке возле школы № 9 произошла авария....
Сегодня, 25 сентября, по ул. Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие....
Сегодня, 25 сентября, на Глуховщине произошло ДТП, травмирован человек....
На улице Прокофьева 30-летний мужчина, управляя автомобилем KIA Rio, не придерживаясь безопасной скорости движения и дистанции, допустил наезд на автомобиль...