Сумские гандболисты и гандболистки сыграют в высшей лиге Уже 11 октября стартует чемпионат Украины по гандболу в высшей лиге.

И в мужском, и в женском чемпионатах примут участие команды ГК «СумДУ».

Мужчины будут играть в двухкруговом турнире против «Карпат» (Ужгород), «УДХТУ» (Днепр), «Динамо-Полтава» (Полтава), «МОТОР-ПОЛИТЕХНИКА-ЗАС» (Запорожье) и «БВУФК - Строитель» (Бровары).

Женщины в центрально-восточной группе с «Броварами» (Бровары), «ДЮСШ-3» (Запорожье), «Пальмирой» (Одесса), «ДЮИ» (Кривой Рог) и «Никой» (Николаев). Первые две будут играть в финальном турнире за медали с лучшими командами западной группы.

Первые игры чемпионат пройдут 11-12 октября. Сумчане будут принимать «МОТОР-ПОЛИТЕХНИКА-ЗАС», а сумчанки – «Нику».