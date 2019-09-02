У сумских спасателей появились 2 новых спецавтомобиля 25 сентября в Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области прибыли два новеньких автомобиля.

Это специальная аварийно-спасательная машина легкого типа САРМ-Л (FORD «RANGER») и спецавтомобиль для службы безопасности дорожного движения (RENAULT «DUSTER»). Данную технику было получено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Полноприводный пикап «Ford» позволит оперативно доставлять спасателей в любую местность, в том числе труднодоступную несмотря на время года. Автомобиль оборудован всем необходимым современным оборудованием для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ при ДТП и других чрезвычайных событиях, для поиска пострадавших и оказания им необходимой домедицинской помощи.

Спецавтомобиль на базе «Renault» оборудован необходимым снаряжением для обеспечения безопасности дорожного движения на месте чрезвычайного происшествия, проведения первоочередных мероприятий по установлению обстоятельств и предварительных причин дорожно-транспортных происшествий. Также с помощью данного авто будет осуществляться сопровождение колонн с личным составом, пожарной и аварийно-спасательной техники, транспорта, перевозящего взрывоопасные предметы.

Всего за последние два года пожарно-спасательные подразделения Сумщины получили от государства уже 14 новых современных автомобилей. Это позволило сдвинуть с места многолетнюю проблему по обновлению автопарка пожарно-спасательной службы Сумщины. Отныне и эти два красавца-новичка заступят на оперативное дежурство, чтобы защищать граждан от чрезвычайных ситуаций.