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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51360

В Сумах за 4 млн грн модернизируют систему централизованного оповещения

О ее особенностях и преимуществах говорилось во время брифинга 26 сентября.

Как рассказал начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров, существующая система оповещения производства ОАО «Роменский завод АТС», которую ввели в эксплуатацию в 1992-1993 годах, физически и морально устарела. За все время использования оборудования, вопреки требованиям производителя, ее ни разу капитально не ремонтировали. Это привело к снижению технических параметров аппаратуры и отказу в срабатывании при проведении проверок. Сейчас починить систему невозможно, поскольку завод-производитель длительное время не работает. Несмотря на это, в прошлом году руководство города приняло решение радикально обновить систему оповещения.

Воплощать намерение создания в Сумах современной системы централизованного оповещения населения доверили ООО «НПП «Озон-С». Как отметил заместитель городского головы Александр Журба, именно это предприятие лучше всего соответствовало требованиям, имея подобный опыт и необходимые сертификаты. Разработанный ООО «НПП «Озон-С» проект прошел соответствующую экспертизу в государственном предприятии «Киевоблбудинвест» и получил согласования с территориальным органом ГСЧС Украины, что позволит стыковать городскую систему с региональной, а в будущем с государственной.

Общая стоимость проекта составляет почти 4 млн гривен. Предусматривается установление 39 устройств на улицах города (в частности в местах массового отдыха) и 95 в внутри помещений. Сейчас все оборудование уже в Сумах, и на днях начнется его установка.

В отличие от существующей системы оповещения, которая передает только предупредительный сигнал «Внимание всем!», новая будет транслировать голосовое сообщение. Система имеет широкие возможности информирования населения, в частности через смартфоны.

Директор ООО «НПП «Озон-С» Леонид Эйдельштейн сообщил, что все оборудование практически автономн - в темное время суток сирены будут питаться от аккумулятора, а днем - от солнца. Сигнал на них будет поступать беспроводной сетью на FM и GPS частотах. Звук сирены будет слышно в радиусе 700 м, а речевое сообщение - на расстоянии 300-400 м.

Сумской проект будут реализовывать в два этапа. До конца года, ориентировочно в ноябре, завершат первый - установят автоматизированное рабочее место (АРМ), его планируют разместить в отделе «Служба 15-80», и смонтируют 10 внешних устройств и 95 внутренних (в больницах, школах, детсада, учреждениях внешкольного образования). В следующем году работы продолжат.

Общество Система оповещения

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