Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24203

На Сумщине будут судить женщину, передавшую в исправительный центр наркотики

До 10 лет лишения свободы грозит жительнице г. Кролевец, которая пыталась передать сожителю в место несвободы наркотическое средство.

Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летней жительницы г. Кролевец, которая пыталась передать наркотическое средство сожителю, который отбывает наказание в исправительном центре.

«Установлено, что обвиняемая собственноручно изготовила почти4 г особо опасного наркотического средства «каннабис» и положила его внутрь мясного фарша, который в дальнейшем заморозила. В августе текущего года женщина прибыла в г. Конотоп к месту отбывания наказания ее сожителя, где пыталась передать ему фарш и другие продукты питания. Однако, сотрудниками полиции во время осмотра передачи было обнаружено наркотическое средство», - рассказал прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, изготовление и хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркотики

По тематике

У шосткинца изъяли 5 кг конопли
Сегодня 13:45

У шосткинца изъяли 5 кг конопли

Около пяти килограммов сухой конопли обнаружили и изъяли шосткинские полицейские в садовом домике одного из жителей райцентра....

На Сумщине в аварию попал перевозчик наркотиков
Сегодня 11:03

На Сумщине в аварию попал перевозчик наркотиков

Выехав на сообщение о совершенном ДТП, полицейские при осмотре места происшествия обнаружили в кустах спрятанные пакеты с коноплей....

В Сумах задержали наркозакладчика с альфа-солью
Вчера 20:50

В Сумах задержали наркозакладчика с альфа-солью

Патрульные обнаружили у сумчанина значительное количество, вероятно, наркотических веществ....

Копы остановили сумчанина с полной сумкой маковой соломки
24.09.2019 15:40

Копы остановили сумчанина с полной сумкой маковой соломки

Патрульные обнаружили у сумчанина сумку с веществом, похожим на маковую соломку....

23.09.2019 17:54

В Глухове задержали юных наркодилеров

Двое глуховчан в возрасте 18 и 19 лет, будучи сами поклонниками наркотиков, занимались реализацией психотропных веществ таким же наркозависимым местным...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.