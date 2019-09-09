На Сумщине будут судить женщину, передавшую в исправительный центр наркотики До 10 лет лишения свободы грозит жительнице г. Кролевец, которая пыталась передать сожителю в место несвободы наркотическое средство.

Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летней жительницы г. Кролевец, которая пыталась передать наркотическое средство сожителю, который отбывает наказание в исправительном центре.

«Установлено, что обвиняемая собственноручно изготовила почти4 г особо опасного наркотического средства «каннабис» и положила его внутрь мясного фарша, который в дальнейшем заморозила. В августе текущего года женщина прибыла в г. Конотоп к месту отбывания наказания ее сожителя, где пыталась передать ему фарш и другие продукты питания. Однако, сотрудниками полиции во время осмотра передачи было обнаружено наркотическое средство», - рассказал прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, изготовление и хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.