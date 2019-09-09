В Сумах столкнулись два грузовика (видео)

Прибыв на место происшествия, патрульные оградили место автопроисшествия и начали регулировать дорожное движение, так как размещение автомобилей полностью ограничило движение на улице Юрия Ветрова.
Выяснилось, что водитель транспортного средства MAN с полуприцепом во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался по главной дороге.
К счастью, никто не пострадал, обагрузовика получили механические повреждения.
Инспекторы оформили автопроисшествие и составили на водителя MAN административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Движение восстановили.
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