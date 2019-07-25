У браконьеров изъяли 40 кг рыбы и раков С 18 по 25 сентября госинспекторы Сумского рыбоохранного патруля задокументировали 14 нарушений законодательства в сфере охраны водных биоресурсов.

Так, составлено девять протоколов по ч.4 ст.85 КУоАП (рыбная ловля с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, других запрещенных орудий лова), один - по ч.3 ст.85 КУоАП (нарушение правил рыбной ловли), два - по ч.1 ст.88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов) и один - по ст.85 КУоАП. Также оформлен один акт обнаружения и изъятия бесхозного имущества, согласно которому изъято 26 ед. запрещенных орудий лова.

«Всего у нарушителей изъяли 50 запрещенных орудий лова и 41 кг водных биоресурсов. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4752 грн.», - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Александр Непочатов.