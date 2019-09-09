О том, что одна из жительниц района выращивает в своем хозяйстве коноплю, работники полиции узнали во время проведения операции «Мак-2019». Получив санкцию на обыск, они посетили 59-летнюю женщину. Действительно, во дворе, в саду и на огороде пестрели немалые конопли. Правоохранители посчитали в целом 112 растений.
Сама женщина объясняет, что конопля посеяла и выращивала для... кормления скота. И о законодательном запрете заниматься таким земледелием будто бы ничего не знала.
Полицейские весь «корм» изъяли, а по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Теперь женщине придется предстать перед законом и объяснить мотивы своего поступка в суде. Ей грозит уплата немалого штрафа, либо арест до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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