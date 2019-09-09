В Шостке поймали веловора Ночью злоумышленник проник на территорию частного домохозяйства и похитил оттуда велосипед.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Шосткинского района. Она рассказала, что ночью с ее двора неизвестные украли велосипед.

Принятыми мерами полицейские быстро установили вора. Им оказался 48-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Мужчина пояснил, что похищенный велосипед он отвел своему знакомому, который его уже успел продать по запчастям.

В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него открыто очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет заключения.

Что касается его сообщника, то ему также грозит уголовная ответственность за приобретение и сбыт краденого имущества. За этот вид преступления он также может попасть за решетку на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.