В Шостке поймали веловора

В полицию обратилась 63-летняя жительница Шосткинского района. Она рассказала, что ночью с ее двора неизвестные украли велосипед.
Принятыми мерами полицейские быстро установили вора. Им оказался 48-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Мужчина пояснил, что похищенный велосипед он отвел своему знакомому, который его уже успел продать по запчастям.
В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него открыто очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет заключения.
Что касается его сообщника, то ему также грозит уголовная ответственность за приобретение и сбыт краденого имущества. За этот вид преступления он также может попасть за решетку на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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