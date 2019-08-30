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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09127

Экс-игрок роменского «Рятувальника» будет выступать в Экстра-лиге

Как сообщает пресс-служба киевского ФК «ХИТ» к команде присоединился еще один новичок команды Валерий Гайван.

Ему 20 лет, в прошлом сезоне он отлично себя проявил в Первой лиге, в команде «Рятувальник» (Ромны).

В футзал Валерий пришёл из большого футбола — до этого пять лет занимался в Академии донецкого «Шахтера», а также играл в молодежных командах «Арсенала» и «Мариуполя».

Валерий Гайван от всей души поблагодарил руководство, тренеров и игроков МФК «Рятувальник» за прошлый сезон, и за предоставленный шанс проявить себя. А в «ХИТе» он мечтает выиграть как можно больше трофеев, и провести в команде побольше хороших сезонов.

В нынешнем сезоне Валерий будет выступать под 21 номером.

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