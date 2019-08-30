Экс-игрок роменского «Рятувальника» будет выступать в Экстра-лиге

Ему 20 лет, в прошлом сезоне он отлично себя проявил в Первой лиге, в команде «Рятувальник» (Ромны).
В футзал Валерий пришёл из большого футбола — до этого пять лет занимался в Академии донецкого «Шахтера», а также играл в молодежных командах «Арсенала» и «Мариуполя».
Валерий Гайван от всей души поблагодарил руководство, тренеров и игроков МФК «Рятувальник» за прошлый сезон, и за предоставленный шанс проявить себя. А в «ХИТе» он мечтает выиграть как можно больше трофеев, и провести в команде побольше хороших сезонов.
В нынешнем сезоне Валерий будет выступать под 21 номером.
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