В Сумскую колонию приезжали немцы Государственное учреждение «Сумской исправительной колонии (№116)» посетили представители Посольства Федеративной Республики Германия в Украине.

25 сентября государственное учреждение «Сумская исправительная колония (№116)» посетили представители посольства Федеративной Республики Германия в Украине, а именно атташе посольства Федеративной Республики Германия в Украине Маркус Бергер и юристом Видекинд Максимилиан Бенедикт в сопровождении переводчика.

Представители осмотрели помещения общежитий жилой зоны, помещения промышленной зоны, столовую учреждения и церковь Св. Николая. Во время обхода они имели возможность увидеть учебный процесс в вечерней (сменной) школе при учреждении, увидеть бытовые условия осужденных и пообщаться с осужденным К. являющийся гражданином Португалии.