В Сумскую колонию приезжали немцы

25 сентября государственное учреждение «Сумская исправительная колония (№116)» посетили представители посольства Федеративной Республики Германия в Украине, а именно атташе посольства Федеративной Республики Германия в Украине Маркус Бергер и юристом Видекинд Максимилиан Бенедикт в сопровождении переводчика.
Представители осмотрели помещения общежитий жилой зоны, помещения промышленной зоны, столовую учреждения и церковь Св. Николая. Во время обхода они имели возможность увидеть учебный процесс в вечерней (сменной) школе при учреждении, увидеть бытовые условия осужденных и пообщаться с осужденным К. являющийся гражданином Португалии.
В Сумской исправительной колонии проведены тренировки добровольных пожарных дружин совместно с управлением ГСЧС Украины в Сумской области по сигналу «Буря...
В «Сумской исправительной колонии (№116)» модернизировали внутренние предупредительные ограждения....
1 июля в «Сумской исправительной колонии (№116)» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....
Тело 26-летнего осужденного обнаружили в 4.40 утра 5 июня в комнате дневального....
В Сумской исправительной колонии № 116 один из осужденных покончил жизнь самоубийством....