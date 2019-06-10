Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52150

В Сумскую колонию приезжали немцы

Государственное учреждение «Сумской исправительной колонии (№116)» посетили представители Посольства Федеративной Республики Германия в Украине.

25 сентября государственное учреждение «Сумская исправительная колония (№116)» посетили представители посольства Федеративной Республики Германия в Украине, а именно атташе посольства Федеративной Республики Германия в Украине Маркус Бергер и юристом Видекинд Максимилиан Бенедикт в сопровождении переводчика.

Представители осмотрели помещения общежитий жилой зоны, помещения промышленной зоны, столовую учреждения и церковь Св. Николая. Во время обхода они имели возможность увидеть учебный процесс в вечерней (сменной) школе при учреждении, увидеть бытовые условия осужденных и пообщаться с осужденным К. являющийся гражданином Португалии.

Право Колония № 116

По тематике

В Сумской исправительной колонии тушили пожар
25.09.2019 13:59

В Сумской исправительной колонии тушили пожар

В Сумской исправительной колонии проведены тренировки добровольных пожарных дружин совместно с управлением ГСЧС Украины в Сумской области по сигналу «Буря...

Из Сумской исправительной колонии сбежать стало еще сложней
08.08.2019 14:30

Из Сумской исправительной колонии сбежать стало еще сложней

В «Сумской исправительной колонии (№116)» модернизировали внутренние предупредительные ограждения....

Возле сумской колонии поймали наркоперебросчика
02.07.2019 16:28

Возле сумской колонии поймали наркоперебросчика

1 июля в «Сумской исправительной колонии (№116)» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

10.06.2019 17:24

В Сумской колонии нашли повешенным осужденного

Тело 26-летнего осужденного обнаружили в 4.40 утра 5 июня в комнате дневального....

10.06.2019 13:47

В Сумах повесился заключенный

В Сумской исправительной колонии № 116 один из осужденных покончил жизнь самоубийством....

Новости

В Сумах подорожала вода. Не для всех
24.09.2019 07:16
В Сумскую колонию приезжали немцы
Сегодня 15:52
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Сегодня 15:24
На Сумщине подростку-рецидивисту за разбой дали 3 года условно
Сегодня 15:13
Экс-игрок роменского «Рятувальника» будет выступать в Экстра-лиге
Сегодня 15:09
На Сумщині провели фестиваль українського борщу
Сегодня 15:00
На Сумщине коммунальщики сровняли с землей 23 могилы на кладбище
Сегодня 14:45
В Сумах произошел конфликт между студентами-иностранцами и водителем автобуса
Сегодня 14:41
На Сумщину ввезли 600 тонн метилового спирта для создания контрафакта
Сегодня 14:28
Теракт на «KVARTAL-FEST»: Сумской апелляционный суд отменил подозреваемому меру пресечения
Сегодня 14:03
В поезде сумские пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию
Сегодня 13:40
С 1 октября сумчане не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек в наличных расчетовах
Сегодня 13:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.