Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:29149

Сумчан запрошують на тренінг з проєктного менеджменту

Плануєш проєкт? Не знаєш, з чого б почати? Тоді, маємо для тебе пропозицію!

Ми запрошуємо на безкоштовний тренінг з проєктного менеджменту від координатора проєктів у сфері суспільства Британської Ради в Україні Олександра Ткачинського.

Ти дізнаєшся:

- що таке проєкт і що дає знання проєктного менеджменту;

- як створити команду та правильно розподілити ролі;

- про успішні стратегії планування;

- як ефективно скласти бюджет;

- про приклади успішних й невдалих проєктів;

- і ще багато цікавинок з особистого досвіду спікера.

Коли:  28 вересня з 10:00 до 18:00.

Обов'язкова попередня реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPVX4iL-nr1655aecS7IAryW8h8yWayjsxnj2NQPeT3B--Fg/viewform

Інформація щодо місця проведення буде повідомлена особисто всім, хто зареєструвався.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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