Сумчан запрошують на тренінг з проєктного менеджменту

Ми запрошуємо на безкоштовний тренінг з проєктного менеджменту від координатора проєктів у сфері суспільства Британської Ради в Україні Олександра Ткачинського.
Ти дізнаєшся:
- що таке проєкт і що дає знання проєктного менеджменту;
- як створити команду та правильно розподілити ролі;
- про успішні стратегії планування;
- як ефективно скласти бюджет;
- про приклади успішних й невдалих проєктів;
- і ще багато цікавинок з особистого досвіду спікера.
Коли: 28 вересня з 10:00 до 18:00.
Обов'язкова попередня реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPVX4iL-nr1655aecS7IAryW8h8yWayjsxnj2NQPeT3B--Fg/viewform
Інформація щодо місця проведення буде повідомлена особисто всім, хто зареєструвався.
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