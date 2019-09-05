Сумчан запрошують на тренінг з проєктного менеджменту Плануєш проєкт? Не знаєш, з чого б почати? Тоді, маємо для тебе пропозицію!

Ми запрошуємо на безкоштовний тренінг з проєктного менеджменту від координатора проєктів у сфері суспільства Британської Ради в Україні Олександра Ткачинського.

Ти дізнаєшся:

- що таке проєкт і що дає знання проєктного менеджменту;

- як створити команду та правильно розподілити ролі;

- про успішні стратегії планування;

- як ефективно скласти бюджет;

- про приклади успішних й невдалих проєктів;

- і ще багато цікавинок з особистого досвіду спікера.

Коли: 28 вересня з 10:00 до 18:00.

Обов'язкова попередня реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPVX4iL-nr1655aecS7IAryW8h8yWayjsxnj2NQPeT3B--Fg/viewform

Інформація щодо місця проведення буде повідомлена особисто всім, хто зареєструвався.