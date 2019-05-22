Сумские волейболисты стартуют в кубке Украины 27-29 сентября пройдут игры первого этапа кубка Украины по волейболу среди мужчин.

«ШВСМ-СумДУ» будет играть на Полтавщине, где в Решетиловке сыграют против местного ВК «Решетиловка» и СК «Радиус» -СДЮСШОР №2 из Полтавы.

Лучшие две команды выйдут в следующий круг.