Сумские волейболисты стартуют в кубке Украины

«ШВСМ-СумДУ» будет играть на Полтавщине, где в Решетиловке сыграют против местного ВК «Решетиловка» и СК «Радиус» -СДЮСШОР №2 из Полтавы.
Лучшие две команды выйдут в следующий круг.
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