На Сумщине есть проблемы с компенсацией за льготный проезд АТОшников На заседании коллегии Сумской облгосадминистрации обсуждался вопрос льготного проезда.

«Власти на местах хочу напомнить: вы обязаны реализовывать государственную политику. Социальная защита ветеранов, участников боевых действий - это один из ключевых пунктов полномочий, возложена на местные власти. Поэтому советую перечитать Конституцию Украины, где основная ценность - это человек, а особенно наши воины. Они все защищали нас всех, всю Украину», - отметил замглавы облгосадминистрации Иван Боршош, когда рассматривали вопрос о выполнении областной программы осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования.

Его возмутили объяснения некоторых руководителей на местах причин задолженности на выплату компенсации перевозчикам за льготные перевозки.

По информации ООО «Сумыоблавтотранс», за январь-август 2019 года пассажирским автомобильным транспортом перевезено 1960,3 тыс. пассажиров, в том числе пассажиров льготных категорий - 205,5 тыс. человек на общую сумму 10552,5 тыс. гривен.

Начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко акцентировал, что в целом в областной бюджет в рамках реализации указанной программы поступило лишь 60% от предусмотренной на год суммы. Так, в областной бюджет перечислено 4283,0 тыс. гривен, в том числе на выплату компенсации перевозчикам за льготные перевозки участников антитеррористической операции 3291,5 тыс. гривен, других льготных категорий - 991,5 тыс. гривен.

В очередной раз руководители районов объясняли членам коллегии, почему вовремя не перечисляются средства. И объяснения типа «мы оказали помощь своим», «за своих участников АТО мы перечислили» является не только показателем равнодушия, но и нарушением норм действующего законодательства.

Владимир Дудченко напомнил таким руководителям о личной ответственности за реализацию программы: «Если местные власти не предусмотрит средства на льготные перевозки, то вскоре область будет социальное напряжение - перевозчики откажутся возить льготные категории граждан. И люди придут именно к вам».