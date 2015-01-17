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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах пройде вечір пам’яті Василя Будянського

Вечір пам’яті Заслуженого артиста України відбудеться 10 жовтня.

Сумчан запрошують на вечір пам’яті майстра художнього слова, актора, поета, драматурга, педагога у Сумську обласну філармонію. Початок о 18.00. Вхід вільний.

Общество Василий Будянский Вечер памяти

По тематике

В Сумах скончался заслуженный артист Украины
01.10.2018 17:37

В Сумах скончался заслуженный артист Украины

Скончался Василий Иванович Будянский - педагог, драматург, поэт, театральный актер....

Сумские студенты провели акцию памяти Героев Небесной Сотни
20.02.2015 17:48

Сумские студенты провели акцию памяти Героев Небесной Сотни

19 февраля жители общежитий №2 и №3 СумГУ устроили вечер памяти Героев Небесной Сотни....

В центре Сум пели песни «Скрябина» в память о Кузьме (фото, видео)
03.02.2015 10:09

В центре Сум пели песни «Скрябина» в память о Кузьме (фото, видео)

Вечером 2 февраля около 200 сумчан пришли к памятнику Т. Шевченко на всеукраинский вечер памяти проститься с лидером группы «Скрябин»...

В Сумах почтят память «Скрябина»
02.02.2015 16:17

В Сумах почтят память «Скрябина»

Студенческое братство Сумщины приглашает сумчан вспомнить Андрея «Скрябина» Кузьменко....

В Сумах прошел вечер, посвященный памяти Евгения Сверстюка
17.01.2015 15:08

В Сумах прошел вечер, посвященный памяти Евгения Сверстюка

15 января в помещении «Агенції промоції «Суми» сумские поэты отдали дань скончавшемуся 1 декабря 2014 года поэту-диссиденту Евгению Сверстюку....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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