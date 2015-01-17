У Сумах пройде вечір пам’яті Василя Будянського

Сумчан запрошують на вечір пам’яті майстра художнього слова, актора, поета, драматурга, педагога у Сумську обласну філармонію. Початок о 18.00. Вхід вільний.
Скончался Василий Иванович Будянский - педагог, драматург, поэт, театральный актер....
19 февраля жители общежитий №2 и №3 СумГУ устроили вечер памяти Героев Небесной Сотни....
Вечером 2 февраля около 200 сумчан пришли к памятнику Т. Шевченко на всеукраинский вечер памяти проститься с лидером группы «Скрябин»...
Студенческое братство Сумщины приглашает сумчан вспомнить Андрея «Скрябина» Кузьменко....
15 января в помещении «Агенції промоції «Суми» сумские поэты отдали дань скончавшемуся 1 декабря 2014 года поэту-диссиденту Евгению Сверстюку....