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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23235

Сумские патрульные спасли из ямы собаку (видео)

Патрульные получили сообщение о том, что в подвал заброшенного помещения упала собака.

Прибыв на место, стражи порядка услышали лай, который звучало из двухметровой ямы. Жители улицы дали полицейским веревку, с помощью которой и удалось достать четвероногого из ямы. После спасения собаку отпустили.

О данном место патрульные сообщили соответствующие службы. Граждане поблагодарили стражам порядка за человечность и помощь.

Общество Патрульная полиция Собака Спасение собаки

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