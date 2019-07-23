Сумские патрульные спасли из ямы собаку (видео) Патрульные получили сообщение о том, что в подвал заброшенного помещения упала собака.

Прибыв на место, стражи порядка услышали лай, который звучало из двухметровой ямы. Жители улицы дали полицейским веревку, с помощью которой и удалось достать четвероногого из ямы. После спасения собаку отпустили.

О данном место патрульные сообщили соответствующие службы. Граждане поблагодарили стражам порядка за человечность и помощь.