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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31464

В Шостке из-за взрыва в пекарне пострадали люди

Полиция выясняет причины возгорания в пекарне, в результате которого пострадали работники предприятия.

Событие произошло после часа ночи сегодня, 27 сентября, в Шостке. Выездом на место следственно-оперативной группы предварительно было установлено, что в то время в помещении работала дежурная рабочая смена в составе трех человек: две женщины в возрасте 48-ми и 47-ми лет и 21-летний юноша. Вспышка газовоздушной смеси произошла в тот момент, когда старшая из работниц пекарни открыла дверь в туалетную комнату. В результате она больше всего и пострадала от ожогов: врачи диагностировали у нее поражения 15% площади тела, и сейчас она находится в реанимации. Ее коллега также получил ожоги и доставлена в хирургическое отделение местной больницы. Юноше медицинская помощь оказана без госпитализации.

Также в результате вспышки в помещении повреждены стекла окон, частично разрушены межкомнатные перегородки и туалетная комната. Возникший пожар ликвидировали вызванные спасатели.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции, взрывотехники и специалисты уголовного лаборатории ГУНП в области. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств данного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрыв газа Шостка

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