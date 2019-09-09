В Сумах бухгалтеру, укравшей миллион, дали 7 лет за решеткой К 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества осудили бухгалтера, которая похитила более 1 млн грн со счетов предпринимателей.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении жительницы г. Ахтырка, которая систематически обворовывала частных предпринимателей.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемая предоставляла услуги по ведению бухгалтерского учета двум частным предпринимателям, в частности обеспечивала правильное начисление и уплату налогов, заработной платы и других выплат и платежей, контролировала отражение на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и т.п. Имея доступ к их счетам, похищала у них деньги.

«Чтобы скрыть свои противоправные действия, бухгалтер перечисляла систематически незначительные суммы на свои банковские счета и счета своего мужа, а в дальнейшем редактировала полученные выписки, удаляя указанные незаконные операции. За период с 2014 по 2016 год обвиняемая похитила у одного предпринимателя 757 675 грн, у другого со счетов исчезло 274 600 грн», - рассказала прокурор отдела Сумской местной прокуратуры Юлия Глядчишина.

В суде обвиняемая свою вину не признала, пояснила, что действительно перечисляла средства на свою и мужа карточки, однако не присваивала, а рассчитывалась за якобы поставленный товар. Однако суд расценил такие показания обвиняемой как способ защиты, поскольку вина ее в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Приговором суда первой инстанции обвиняемую признали виновной по ч. 4 и ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах) УК Украины и осудили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.