С 1 октября сумчане не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек в наличных расчетовах Об этом во время пресс-брифинга рассказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод.

По его словам, с 1 октября украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления расчетов наличными. «Но это не повод для волнения. В течение следующих трех лет все смогут обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в банках и в Национальном банке», - сказал он.

Обменять монеты мелких номиналов граждане смогут без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет: в течение первого года с даты изъятия их из обращения и до 30 сентября 2020 года включительно - во всех отделениях украинских банков; в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 года включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Изъятые из обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек будут утилизированы Национальным банком, а металл пойдет на переплавку.