В поезде сумские пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию

Осматривая один из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев», пограничный наряд в межпотолочном пространстве пассажирского купе обнаружил 2 упаковки с печатной продукцией.
Как выяснилось, таким образом пытался переместить через границу товар пассажир этого поезда, 32-летний граждане Молдовы.
Сейчас выявленная печатная продукция изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.
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