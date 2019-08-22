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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40184

В поезде сумские пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию

26 сентября в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в очередной раз обнаружили печатную продукцию, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая один из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев», пограничный наряд в межпотолочном пространстве пассажирского купе обнаружил 2 упаковки с печатной продукцией.

Как выяснилось, таким образом пытался переместить через границу товар пассажир этого поезда, 32-летний граждане Молдовы.

Сейчас выявленная печатная продукция изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Граница контрабанда

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