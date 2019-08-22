В поезде сумские пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию 26 сентября в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в очередной раз обнаружили печатную продукцию, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая один из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев», пограничный наряд в межпотолочном пространстве пассажирского купе обнаружил 2 упаковки с печатной продукцией. Как выяснилось, таким образом пытался переместить через границу товар пассажир этого поезда, 32-летний граждане Молдовы. Сейчас выявленная печатная продукция изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.