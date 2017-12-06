Теракт на «KVARTAL-FEST»: Сумской апелляционный суд отменил подозреваемому меру пресечения 16 сентября Сумской апелляционный суд рассмотрел жалобы прокурора и адвоката на постановление Заречного райсуда Сум, которым к Константину Лободюку была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Его подозревают в незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). 19 августа этого года по месту жительства Лободюка в результате обысков сотрудниками СБУ в съемной квартире в Сумах было изъято гранату Ф-1, пишет sumy.today.

Прокурор в своей апелляционной жалобе ставил вопрос об отмене решения суда первой инстанции относительно домашнего ареста и вынесения нового постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме 160560 гривен. Такие требования прокурор обосновал тем, что судья при избрании домашнего ареста, должным образом не учел отрицательную репутацию и характеристику подозреваемого.

Защитник Константина Лободюка, в свою очередь, в апелляционной жалобе просила суд отменить постановление следственного судьи о домашнем аресте и отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей. По ее словам, органами предварительного расследования при задержании ее подзащитного было нарушено его право на защиту.

Сумской апелляционный суд оставил жалобу прокурора без удовлетворения и удовлетворил апелляционную жалобу защитника Константина Лободюка. Новым постановлением в ходатайстве о содержании под стражей прокурору было отказано. Кроме этого, суд отменил постановление, которым Лободюку был избран домашний арест.

Напомним: 20 августа СБУ сообщила, что на Сумщине Служба безопасности Украины предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины. Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикального молодежного группировки и вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей. Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» 23 августа на территории Сумщины.

Кроме этого, в настоящее время Заречный райсуд Сум рассматривает уголовное производство в отношении Константина Лободюка. Его обвиняют в том, что 10 мая 2015 года, находясь в центре города Сумы, в ходе возникшего конфликта, на глазах большого количества людей, нанес удары ножом двум потерпевшим, от которых один из пострадавших скончался. На тот момент обвиняемый был несовершеннолетним. Следующее судебное заседание по этому делу назначила на 10 октября.