На Сумщине потратили почти 1,5 млн грн на восстановление ставка Вместо высохшего и заросшего камышом водоема в селе Горобовка, что на Белопольщине, будет пруд, где можно рыбачить, отдыхать, выпасать скот и выпускать плавать домашнюю птицу.

Сельский голова Михаил Усенко написал официальное письмо в Региональный офис водных ресурсов в Сумской области и с помощью Боромлянского межрайонного управления водного хозяйства началась работа в этом направлении, пишет сайт облсовета.

Поскольку ставок находится в заповедной зоне, за счет средств областного экопрограммы было выделено 1,2 млн грн. Еще 200 тыс. грн предоставил сельсовет. Поэтому уже летом здесь начали укреплять берега, дамбы, вычистили дно, поставили водосбросные сооружения типа «Монах». И ставок уже наполняется водой.

Местный аграрий Григорий Поляков говорит: «Пруд в этом месте был всегда. В нем купались еще паны. Здесь находятся источники, стекает вода после таяния снега и последние годы она начала прорывать дамбу. Вода течет в местную реку Крыгу и одновременно затапливает огороды».

Руководитель Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области Алексей Гордийко отметил, что вода из пруда - аккумулирующая. Она будет стекать в реку, таким образом будет очистка водоема и наполнение реки, которая также в последнее время стала пересыхать. «Сейчас происходит возрождение водного объекта в заповедной зоне. И благодаря совместным усилиям власти и общественности, сделано очень важное дело, причем в короткие сроки», - отметил главный водохозяйственник области.