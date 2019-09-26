На Сумщину ввезли 600 тонн метилового спирта для создания контрафакта На Сумщине разоблачили преступную схему противоправного ввоза в Украину из Российской Федерации более 600 тонн метилового спирта для выработки опасной продукции.

При надлежащем процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области Управлением Службы безопасности в Сумской области разоблачена преступная схема противоправного ввоза в Украину из Российской Федерации метилового спирта без уплаты соответствующих для указанной подакцизной группы товаров, таможенных платежей.

Предварительно установлено, что злоумышленниками в 2018-2019 годах из страны агрессора под видом растворителя для лакокрасочного покрытия ввезено около 600 тонн жидкости, которая практически на 98% состояла из метилового спирта. При этом жидкость ввозилась по нулевой таможенной ставке, хотя растаможка метилового спирта должно происходить с уплатой 5,5% таможенной ставки и акциза в размере 245 евро за 1 тыс. литров.

Несмотря на то, что использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещено действующим законодательством, поскольку представляет угрозу здоровью населения, ввезенное ядовитое вещество применялось организаторами преступной схемы для контрафактного производства незамерзающих омывателей стекла. И в дальнейшем было реализовано большими партиями через торговые сети Украины.

В четверг, 26 сентября, во время очередной попытки злоумышленников ввезти на территорию Украины партию жидкости с содержанием метилового спирта, на таможенном посту задержали и изъяли 4 грузовых автомобиля, заполненные 90 тоннами указанного подакцизного товара.

В то же время, в ходе санкционированных судом обысков на территории Сумской области обнаружено место контрафактного производства средств ухода для автомобилей и склады, где его хранили. В одном из таких помещений изъято более 30 тонн изготовленной и расфасованной для реализации опасной продукции.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) и ч. 1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Устанавливаются лица, причастные к указанной преступной схемы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.